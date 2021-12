Droits voisins et presse : Google prend des engagements, l'Autorité de la concurrence veut les tester

Dans un premier temps, Google prend l'engagement de négocier, de bonne foi et avec les agences et les éditeurs de presse qui en feraient la demande, la reprise des contenus protégés. Cela va ainsi au-delà des liens et des très courts extraits. L'entreprise affirme appliquer des critères transparents, objectifs et non discriminatoires. Les offres, qui seront faites dans les trois mois suivant le début des négociations, donneront lieu à une proposition de rémunération, après que Google aura communiqué et partagé avec les agences et les éditeurs des informations pertinentes qui aideront à une meilleure évaluation de la rémunération.