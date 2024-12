Exposés quotidiennement à des images et vidéos atroces, dont des meurtres et des abus sexuels, les modérateurs subissent des conséquences psychologiques sévères. Le Dr Ian Kanyanya, responsable des services de santé mentale à l'hôpital national Kenyatta, a diagnostiqué 144 modérateurs avec des troubles tels que celui de stress post-traumatique, l'anxiété généralisée et la dépression majeure. Environ 81 % d'entre eux présentent des symptômes sévères ou extrêmement sévères de TSPT, souvent persistants même un an après leur départ.

Les effets sur leur santé mentale sont dévastateurs. Des réactions physiques comme les vomissements et les évanouissements se produisent fréquemment lors de la visualisation de contenus traumatisants. Les modérateurs rapportent également des problèmes relationnels graves, notamment des ruptures familiales et une dépendance accrue à l'alcool ou aux drogues pour gérer leur douleur émotionnelle. La pression constante pour respecter des quotas stricts aggrave leur détresse psychologique, créant un environnement de travail toxique où le bien-être mental est négligé.

Les anciens modérateurs affirment que leur souffrance aurait pu être évitée avec un soutien adéquat et une meilleure gestion du contenu qu'ils étaient contraints de traiter. Ils cherchent désormais à ce que justice soit rendue par le biais du procès, espérant que leurs expériences serviront à sensibiliser sur les dangers associés à la modération du contenu sur les réseaux sociaux.