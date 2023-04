Meta : pourquoi le géant américain est sur le point d'être attaqué en justice au Kenya

Un juge kényan a décidé jeudi dernier que la justice du pays était apte à juger la plainte déposée par 43 modérateurs contre le sous-traitant Sama, partenaire local de Meta. Cette décision vient s'ajouter à celle du tribunal du travail qui a été rendue en février, et qui indiquait que Meta pouvait être poursuivi au Kenya pour avoir licencié un modérateur du hub de Nairobi qui estime avoir subi de mauvaises conditions de travail en étant exposé de façon abusive et sans contrepartie suffisante à des contenus très dérangeants dans un environnement toxique

Les 43 modérateurs concernés ont été licenciés en janvier et estiment, dans une plainte déposée en mars, que leur renvoi est illégal, notamment parce que ces travailleurs se seraient retrouvés sur une supposée liste noire qui les empêche de prendre un autre poste chez un nouveau sous-traitant.

« Le tribunal estime que cette Cour est compétente pour statuer sur la question du licenciement illégal et injuste présumé pour motif de licenciement. »

Pour l'heure, la justice a émis une injonction provisoire contre Meta et Sama qui bloque le licenciement effectif des modérateurs en attendant que la légalité de la procédure soit étudiée. 145 modérateurs supplémentaires se sont joints à la procédure, accusant Sama et Meta d'avoir agi en représailles à des plaintes sur les conditions de travail et à une volonté de former un syndicat.