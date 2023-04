Meta : Facebook, WhatsApp et Instagram concernés par la nouvelle vague de licenciements

La nouveau plan de suppressions d'emplois aurait lieu à partir de ce mercredi 19 avril et frapperait pas moins de 4 000 employés. Les équipes techniques de Facebook, Instagram, WhatsApp et Reality Labs (qui est notamment chargé de la réalité virtuelle et augmentée) seraient concernées par cette vague de licenciements. Dans un mémo laissé aux employés, Lori Goler, responsable du personnel de Meta, a alors déclaré que « ce sera une période difficile alors que nous disons au revoir aux amis et collègues qui ont tant contribué à Meta ».