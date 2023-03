Meta, maison mère de Facebook, licencie à nouveau des milliers d'employés, voilà ce que dit Zuckerberg

Lors de l'annonce de ses résultats financiers en février 2023, Mark Zuckerberg avait annoncé que cette nouvelle année serait « une année de l'efficacité », avec comme ambition de réduire la voilure sur de nombreux projets, mais aussi une maîtrise des couts avec un gel des embauches et des licenciements.

Meta avait déjà taillé dans ses effectifs quelques semaines auparavant, avec la suppression de 11 000 emplois, soit 13 % de sa masse salariale, mais cela ne suffisait visiblement pas et le groupe américain annonce, ce mardi 14 mars, une nouvelle série de licenciements.

Au total, Meta souhaite se séparer de 10 000 emplois supplémentaires. Ces départs auront lieu en plusieurs temps, et toucheront tout d'abord les services des ressources humaines dans les prochains jours. L'entreprise va également supprimer des postes d'ingénieur dès le mois d'avril et dans ses équipes commerciales avant la fin du mois de mai.

Mark Zuckerberg annonce enfin que 5 000 postes toujours ouverts ne seront finalement pas pourvus comme initialement prévu. « J'espère apporter ces changements d'organisation le plus tôt possible dans l'année afin que nous puissions surmonter cette période d'incertitude et nous concentrer sur le travail critique à venir », ajoute le milliardaire.