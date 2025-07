yomiel

La pente glissante est inévitable.

D’abord les sites à caractères p*rnographique, puis les sites pouvant proposer du contenu et du discours pour personnes adultes.

Puis le continent entier voudra un système similaire, le passeport d’identité numérique devient obligatoire pour plus en plus de choses en dehors des formalités administratives.

Puis on glissera vers une preuve de citoyenneté, aussi bien sur les réseaux sociaux durant les élections, que les gens qui essaient de payer moins cher des biens et services en passant par un VPN (ce qui est aussi une forme d’évasion fiscale) et la preuve de personnalité car les bots alimentent tous les sites proposant des fonctions communautaires (blogs, forums, commentaires) et que nos politiciens commencent à questionner le rôle mené par le quasi-monopole de CloudFlare.

Une nouvelle transformation d’internet autour de la preuve d’identité est en train de se mettre en place, après le far-west durant les années 90-2000 puis l’avènement du sociotage ensuite, qui incitent les personnes à se livrer en ligne pour le simple but d’exister, et la concentration des visiteurs à quelques sites.