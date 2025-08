La déclaration de Steve Huffman n'a rien d'une sortie hasardeuse, elle s'ancre dans une stratégie mûrement réfléchie pour reprendre en main le destin de la plateforme et sa monétisation. Une nécessité face aux évolutions de son principal pourvoyeur de trafic.

Le P.-D.G. ne s'en cache pas : le trafic en provenance de Google constitue un « vent contraire ». Avec ses AI Overviews, le géant de la recherche tend à cannibaliser ses propres résultats en fournissant des réponses directes, réduisant d'autant les clics vers les sites tiers comme Reddit. Plutôt que de subir cette dynamique, la plateforme choisit donc de devenir sa propre porte d'entrée, en transformant une audience captive en trafic direct et qualifié.

L'idée est si pertinente que d'autres acteurs s'en sont déjà emparés. Des outils comme Perplexity AI, par exemple, ont en partie bâti leur réputation sur leur capacité à fouiller et synthétiser les discussions Reddit pour formuler des réponses, une fonctionnalité alors absente chez ses concurrents. Reddit entend bien rapatrier cette valeur et la technologie associée au sein de son propre écosystème, pour ne plus être simplement la matière première des autres.