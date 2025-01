L'approche de Yahoo, misant sur l'IA et la nostalgie, pourrait paradoxalement se retourner contre l'entreprise. En effet, d'autres acteurs majeurs du secteur, tels que ChatGPT et Perplexity, ont déjà adopté une vision similaire alliant intelligence artificielle et recherche web. Ces plateformes plus récentes bénéficient d'un avantage certain : elles ont été conçues dès le départ pour intégrer l'IA, sans le poids d'un héritage technologique à moderniser.

ChatGPT, par exemple, a récemment lancé sa fonctionnalité de recherche web, bien que celle-ci peine encore à être totalement fiable. De son côté, Perplexity met la recherche au centre de son expérience utilisateur. Ces concurrents, natifs de l'ère de l'IA, pourraient bien avoir une longueur d'avance sur Yahoo dans la course à l'innovation. Et c'est sans oublier le travail de Google sur ce terrain, avec la fonctionnalité AI Overviews et Gemini qui s'est doté d'une recherche approfondie « Deep Research ».

Face à ces nouveaux entrants dynamiques, Yahoo risque de se retrouver dans une position délicate. Bien que sa stratégie de renaissance soit audacieuse, l'entreprise devra redoubler d'efforts pour se démarquer dans un paysage où l'intégration de l'IA dans la recherche devient rapidement la norme plutôt que l'exception. Le défi pour Yahoo sera non seulement de rattraper son retard technologique, mais aussi de proposer une valeur ajoutée unique que ni les géants établis comme Google, ni les nouveaux acteurs comme ChatGPT ou Perplexity ne peuvent offrir. Dans ce contexte, la nostalgie seule pourrait ne pas suffire à assurer le succès à long terme de cette renaissance tant espérée.