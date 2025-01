Après des années dans l’ombre de Discord, TeamSpeak fait peau neuve avec sa version 6. Cette mise à jour majeure introduit des fonctionnalités attendues depuis longtemps, comme le partage d’écran et de caméra, le streaming en 1440p à 60 FPS, et la possibilité de gérer des serveurs directement via l’interface myTeamSpeak. Ces nouveautés visent à combler l’écart avec Discord, tout en préservant ce qui a fait la force historique de TeamSpeak : une qualité audio irréprochable et un contrôle total pour les utilisateurs.