Une décision qui n'est pas celle de Reddit, comme la plateforme a tenu à la rappeler, dans un communiqué effectué auprès de la BBC. La direction a ainsi expliqué qu'elle « s'engage depuis longtemps en faveur de la liberté d'expression et de la liberté d'association. »

Il s'agit donc d'une décision qui vient de la base, et qui touche en plus des communautés qui pèsent lourd dans l'écosystème du forum. Parmi celles-ci, la BBC a notamment recensé r/NBA (avec 15 millions d'utilisateurs), r/NFL (12 millions d'utilisateurs) ou bien le subreddit dédié aux femmes, r/TwoXChromosomes (près de 14 millions d'utilisateurs).

Et les effets de ce bannissement doivent être sûrement plus décisifs qu'il n'apparaît au premier abord, de nombreux subreddits beaucoup plus petits appliquant la même mesure. Celle-ci est par ailleurs en discussion dans d'autres communautés encore. Un coup dur pour Elon Musk ?