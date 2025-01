Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette annonce fracassante n'est pas isolée. Depuis novembre 2024 et la réélection de Donald Trump, plusieurs médias de référence comme The Guardian, La Vanguardia et Dagens Nyheter ont quitté la plateforme. En France, Ouest-France, Sud-Ouest et Mediapart ont également pris leurs distances avec X, tout comme certaines collectivités, citons au hasard la Ville de Paris.