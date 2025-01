« Le réseau amoindrit la portée des messages factuels et objectifs. Impossible, car le réseau alimente les propos haineux et la désinformation, dont l’absence de modération devient problématique », désapprouve la Ville de Paris. Ces dernières semaines, Elon Musk a été d'autant plus actif sur X.com, les autorités européennes dénonçant des tentatives d'ingérence dans la politique locale, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.