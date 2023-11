Anne Hidalgo quitte X/Twitter qu'elle qualifie de "vaste égout mondial"

La critique des réseaux sociaux est devenue un sport national, surtout quand il s'agit de la plateforme de tous les politiques, à savoir X (ex-Twitter). Certaines voix ne s'arrêtent d'ailleurs pas aux paroles, et cherchent à mettre en place un boycott de cette interface. On avait ainsi eu droit le 27 octobre dernier au lancement d'un #NoTwitterDay, assez peu efficace. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qui est passée, puisque des personnalités décident de partir définitivement !