Aussitôt installé, aussitôt dégagé : l'énorme X qui ornait le QG de Twitter n'aura pas fait long feu

Le nouveau logo de Twitter ne plaît pas à tout le monde, loin de là. Au-delà de la question esthétique, le contexte n'aide pas forcément à l'apprécier. En effet, chacune des annonces d'Elon Musk et des décisions de son entreprise semble de plus en plus lunaire, au point de susciter l'agacement. Alors que le réseau social parait plus vacillant que jamais, son propriétaire opère des transformations majeures qui l'éloignent peu à peu de ses racines. Le milliardaire sud-africain a un plan, on commence à voir où il veut aller, mais il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée.

De plus, les adieux à l'oiseau bleu, présent depuis les débuts du réseau social, ne se sont pas faits dans la sérénité. Dès que le nouveau nom de Twitter a été révélé, Elon Musk a proposé de détruire au chalumeau les logos installés dans les locaux de l'entreprise. Surtout, le démontage de l'enseigne présent au QG de cette dernière, à San Francisco, a été effectué sans permis et sans respecter les règles de sécurité. Contraignant ainsi les forces de l'ordre à intervenir et à ordonner l'arrêt immédiat de l'opération, laissant un « er » subsister sur le bâtiment pendant quelque temps.

Depuis son arrivée, le milliardaire sud-africain déconstruit Twitter sans grande finesse. Licenciements massifs, rétablissement de comptes bannis, prise de distance avec le système de microblogging… Outre le fait que tout le monde déteste le changement sur internet, ce X symbolise la situation dans laquelle se trouve le réseau social. Et, c'est justement pour cette raison qu'il est tant décrié sur la plateforme.

La réponse à tout cela n'a pas tardé, et vous avez probablement déjà vu passer la nouvelle :