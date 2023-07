Ça va déjà pas fort… et en passant de Twitter à X, Elon Musk pourrait crouler sous les procès

Le monde a été légèrement pris par surprise quand Elon Musk a décidé de changer la marque iconique de son réseau social par la 24e lettre de l'alphabet. Mais ce premier moment de stupeur passé, il se pourrait bien qu'une nouvelle saga judiciaire s'ouvre pour le réseau social, peut-être encore plus importante que celle qui avait précédé le rachat de l'entité par l'homme le plus riche du monde.

« Il y a une probabilité de 100 % que Twitter/X soit poursuivi par des plaignants opportunistes et légitimes à propos du nouveau nom », a ainsi expliqué l'avocat travaillant dans les marques Josh Gerben. Pour ce dernier, « l'entreprise pourrait facilement dépenser des dizaines de millions (voire plus de 100 millions de dollars) en frais de justice et en coûts de règlement. »