Elon Musk a triomphé avec l'arrivée de Donald Trump, les deux étant devenus un duo inséparable, comme on a encore pu le voir avec le dernier lancement de la fusée Starship de SpaceX. Mais cette obédience politique de plus en plus affirmée lui en coûte au niveau de sa plateforme X.com. Dernièrement, on a ainsi vu un mouvement nouveau de médias quittant le réseau social, au moment même où son rival BleuSKy semble prendre son envol. Un mouvement auquel participe aujourd'hui un premier média français.