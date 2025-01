« Bruxelles devrait faire davantage preuve de pédagogie et défendre son modèle, équilibre entre une liberté d’expression garantie mais non absolue, limitée par d’autres droits et libertés fondamentales, comme l’intégrité physique et morale de tous mais aussi la garantie d’un débat démocratique sain épargné par la désinformation, la calomnie et l’insulte », explique-t-il.