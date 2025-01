jvachez

Bien sûr que si qu’il y a de la censure en Europe et de plus en plus.

La liste de ce qui est interdit de dire en Europe et pas USA est très longue !

L’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d’orientations sexuelles ou d’un handicap, le négationnisme, la diffamation, les propos injurieux.