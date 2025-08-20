Google Messages généralise la fonction « Supprimer pour tous », permettant d’effacer un message envoyé pour tous les participants d’une conversation, sous réserve que le protocole RCS soit activé des deux côtés. Contrairement à l’édition d'un message, cette suppression ne semble pas limitée dans le temps.
La bonne surprise de l'été pour les utilisateurs d'Android. Google lance progressivement une nouvelle fonction permettant aux utilisateurs de supprimer un message déjà envoyé sur Messages, et ce pour tous les participants d’une conversation. Cette option, baptisée « Supprimer pour tous », s’ajoute à la possibilité existante de supprimer un message uniquement de son propre appareil.
Une fonctionnalité avec une limite impérative
Pour utiliser « Supprimer pour tous », il est nécessaire que les deux interlocuteurs utilisent le protocole RCS (Rich Communication Services). Cette technologie, qui améliore les fonctionnalités des SMS traditionnels, est indispensable pour que la suppression soit effective des deux côtés. Google précise toutefois qu’un message supprimé pourrait toujours être visible sous certaines conditions. En effet, c'est le cas si le destinataire utilise une version obsolète de l’application ne prenant pas en charge cette fonction.
L’option apparaît lorsque l’utilisateur sélectionne un message et appuie sur l’icône de la corbeille. Deux choix s’offrent alors : « Supprimer pour moi » ou « Supprimer pour tous ». Cette mise à jour s’inscrit dans la continuité de l’ajout de la fonction d’édition des messages, disponible depuis mai 2025. Déjà disponible depuis quelques mois pour certains utilisateurs, la fonctionnalité est maintenant disponible dans le monde entier.
Aucune limite de temps imposée
Contrairement à la modification des messages, qui doit être effectuée dans un délai de 15 minutes après l’envoi, la suppression ne semble pas soumise à une restriction temporelle. Selon les tests réalisés par nos confrères de Zdnet, il était possible de supprimer un message plus d’une heure après son envoi. Une fois le message supprimé, une notification « Message supprimé » s’affiche dans la conversation, à l’instar de ce que proposent d’autres applications de messagerie comme WhatsApp.
On a envie de dire … enfin !
Cette fonction comble un retard par rapport à d’autres plateformes de messagerie instantanée, qui offrent déjà cette possibilité depuis plusieurs années. Elle permet aux utilisateurs de corriger une erreur ou de retirer un message envoyé par inadvertance, sans que son contenu ne reste accessible aux destinataires.
- L'application est gratuite à télécharger.
- On peut écrire des messages dans des groupes.
- Elle s'intègre parfaitement dans l'écosystème logiciel de Google.