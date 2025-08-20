Contrairement à la modification des messages, qui doit être effectuée dans un délai de 15 minutes après l’envoi, la suppression ne semble pas soumise à une restriction temporelle. Selon les tests réalisés par nos confrères de Zdnet, il était possible de supprimer un message plus d’une heure après son envoi. Une fois le message supprimé, une notification « Message supprimé » s’affiche dans la conversation, à l’instar de ce que proposent d’autres applications de messagerie comme WhatsApp.