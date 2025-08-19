Baptisée Writing Help, cette fonction d'aide à l'écriture demeure uniquement accessible aux utilisateurs qui l'ont activée manuellement dans les paramètres de l'application. Une fois fait, l'icône de stylo remplace l'icône de sticker dans la barre de discussion après la saisie d'une courte phrase. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur demande instantanément des suggestions d'amélioration pour la structure, le ton ou la clarté du message.

Lorsque le choix d’améliorer un message est fait, il est transmis via un canal sécurisé où plusieurs alternatives sont produites. Ces suggestions sont renvoyées à l'appareil de l'utilisateur, et Meta ne conserve aucune trace du contenu original ou des propositions générées. L'assistant propose au moins trois variations de texte alignées sur l'un des cinq tons suivants que l'utilisateur peut choisir : reformulé, professionnel, drôle, soutenu et corrigé. Notez enfin que le destinataire, lui, ne sera pas informé de l’utilisation de l'assistance à la rédaction.

Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs sur iOS. En effet, WhatsApp souhaite d'abord vérifier la viabilité de cet outil avant un éventuel déploiement à grande échelle dans les prochaines semaines.