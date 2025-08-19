Meta pousse encore plus loin l’intelligence artificielle dans WhatsApp. La dernière version bêta sur iOS introduit un assistant d’écriture basé sur le système Private Processing déjà testé sur Android.
- WhatsApp étend son assistant d’écriture, testé sur Android, à iOS via une bêta pour uniformiser l’expérience entre plateformes.
- La fonction Writing Help utilise Private Processing pour générer localement des suggestions effacées après affichage, sans stockage chez Meta.
- Activation manuelle; propose au moins trois variantes selon cinq tons (reformulé, professionnel, drôle, soutenu, corrigé) et reste en test.
Meta n'en a visiblement pas encore terminé avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans WhatsApp. Alors que le groupe testait récemment des outils d'aide à l'écriture de messages sur Android, voilà que ces derniers s'apprêtent dorénavant à débarquer dans iOS. Les propriétaires d'iPhone pourront bientôt bénéficier d'un assistant spécialement conçu pour les aider lors de la rédaction de leurs messages.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.
Après Android, WhatsApp étend son assistant de rédaction à iOS
Après avoir introduit cette technologie sur Android via la version bêta 2.25.23.7, WhatsApp étend désormais son système de suggestions de messages à l'écosystème Apple pour « offrir une expérience cohérente sur les deux plateformes », comme cela nous est rapporté par le site 9to5Mac (via WABetaInfo). Cette fonctionnalité repose sur Private Processing, une architecture développée pour traiter les requêtes utilisateurs de manière sécurisée et anonyme.
Le processus fonctionne en temps réel et les suggestions générées s'effacent après leur affichage, ne laissant aucune donnée sur les serveurs de Meta ou de WhatsApp. L'entreprise souligne que, grâce à ces protections, elle ne peut pas accéder aux messages ni aux suggestions générées par l'IA.
Cinq tonalités différentes pour personnaliser ses messages
Baptisée Writing Help, cette fonction d'aide à l'écriture demeure uniquement accessible aux utilisateurs qui l'ont activée manuellement dans les paramètres de l'application. Une fois fait, l'icône de stylo remplace l'icône de sticker dans la barre de discussion après la saisie d'une courte phrase. En appuyant sur cette icône, l'utilisateur demande instantanément des suggestions d'amélioration pour la structure, le ton ou la clarté du message.
Lorsque le choix d’améliorer un message est fait, il est transmis via un canal sécurisé où plusieurs alternatives sont produites. Ces suggestions sont renvoyées à l'appareil de l'utilisateur, et Meta ne conserve aucune trace du contenu original ou des propositions générées. L'assistant propose au moins trois variations de texte alignées sur l'un des cinq tons suivants que l'utilisateur peut choisir : reformulé, professionnel, drôle, soutenu et corrigé. Notez enfin que le destinataire, lui, ne sera pas informé de l’utilisation de l'assistance à la rédaction.
Cette fonctionnalité est actuellement testée auprès d'un petit groupe d'utilisateurs sur iOS. En effet, WhatsApp souhaite d'abord vérifier la viabilité de cet outil avant un éventuel déploiement à grande échelle dans les prochaines semaines.