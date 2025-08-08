Truth Social, le réseau de Donald Trump, vient d'intégrer un tout nouveau moteur de recherche IA, alimenté par la startup Perplexity. Mais cet outil offrira-t-il vraiment des infos fiables ?
- Truth Social de Trump lance un moteur de recherche IA en collaboration avec Perplexity, promettant des réponses fiables.
- Le contrôle des sources par Trump Media soulève des questions sur l'objectivité des informations fournies.
- Des améliorations futures sont prévues, malgré des critiques sur le biais pro-Trump des sources actuellement utilisées.
La startup Perplexity, à qui l'on doit le renommé moteur de recherche intelligent Perplexity AI, fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Après avoir lancé un nouveau navigateur plutôt onéreux et affirmé son indépendance face aux géants de la Tech, la société a été accusée de moissonnage de données furtif. Elle alimente désormais le nouveau moteur de recherche IA de Truth Social, Truth Search AI.
Un moteur de recherche Perplexity intégré dans Truth Social
Trump Media a annoncé mercredi dernier le lancement en bêta publique de son nouveau moteur de recherche IA : « Nous sommes fiers de nous associer à Perplexity pour lancer la bêta publique de Truth Social AI, qui renforcera encore davantage l'importance de Truth Social dans l'économie patriotique », a notamment déclaré son PDG, Devin Nunes. L'outil, disponible sur le web, sera bientôt déployé en version mobile.
Basée sur l'API Sonar, Truth Search AI est, selon Perplexity, censé fournir « des réponses directes et fiables, accompagnées de citations transparentes qui permettent à chacun d'approfondir ses connaissances ». Le hic, c'est que Truth Social choisit quelles sources seront proposées.
Des sources vraiment fiables ?
Perplexity n'a, en effet, aucun contrôle sur les sources utilisées par son moteur de recherche : Trump Media décide de tout. Pour en avoir le coeur net, le site d'information Axios a mis l'outil à l'épreuve en l'interrogeant sur les évènements du 6 janvier 2021 et sur les procédures de destitution lancées contre Trump.
Sans surprise, Truth Search AI a mis en avant des sources pro-Trump, telles que FoxNews ou le Washington Times. En comparaison, le moteur de recherche public de Perplexity utilise des sources bien plus variées (Wikipédia, Reddit, YouTube et bien d'autres).
Bien que Trump ait récemment publié un décret contre « l'IA biaisée », l'objectivité du moteur de recherche Truth Search AI soulève des inquiétudes. Si Trump Media affirme que l'outil fournit des « sources transparentes », il a aussi précisé que des évolutions étaient d'ores et déjà prévues : « nous prévoyons d'affiner et d'étendre notre fonction de recherche en fonction des retours des utilisateurs, tout en apportant de nombreuses améliorations à la plateforme. »