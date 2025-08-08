Bien que Trump ait récemment publié un décret contre « l'IA biaisée », l'objectivité du moteur de recherche Truth Search AI soulève des inquiétudes. Si Trump Media affirme que l'outil fournit des « sources transparentes », il a aussi précisé que des évolutions étaient d'ores et déjà prévues : « nous prévoyons d'affiner et d'étendre notre fonction de recherche en fonction des retours des utilisateurs, tout en apportant de nombreuses améliorations à la plateforme. »