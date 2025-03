Avec moins de 1% du marché de la recherche en ligne face aux 90% de Google, Brave accuse News Corp de mener une « campagne d'intimidation anticoncurrentielle » qui pourrait étouffer l'innovation. Cette bataille juridique arrive alors que la tendance allait plutôt à l'opposé : de plus en plus de médias optent pour des partenariats avec les entreprises d'IA. Le Monde a signé un accord avec OpenAI permettant l'utilisation de son contenu pour entraîner ses modèles de langage, tout en assurant une attribution claire des sources.



Pour Brave, qui a récemment lancé la fonction Rerank permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs résultats de recherche, l'issue de ce conflit pourrait être déterminante. Avec ses 75 millions d'utilisateurs et plus de 38 millions de requêtes quotidiennes, l'entreprise joue son avenir dans cette confrontation.



L'affaire pourrait créer un précédent majeur pour les relations entre médias et technologies d'IA. Une victoire de Brave faciliterait l'émergence de nouveaux moteurs de recherche, tandis qu'un succès de News Corp renforcerait les éditeurs de presse dans leurs négociations avec les entreprises technologiques, redessinant l'avenir de l'IA générative et son utilisation des contenus protégés.