Cette mise à jour introduit de nouveaux profils d'encodage conçus pour les réseaux sociaux, avec une attention toute particulière pour les utilisateurs de Discord. L'ajout du préréglage « Social 10MB » a été pensé pour compresser des clips de moins de deux minutes sous la barre des 10 Mo, un équilibre rendu possible par l'utilisation d'encodeurs performants comme le x264. Le but n'est pas de préserver une qualité parfaite, mais d'offrir un compromis intelligent entre poids et lisibilité pour un partage rapide.

Un ajout qui n'a rien d'anodin, puisqu'il constitue une réponse directe à une frustration partagée par des millions de joueurs et de membres de communautés. Alors que l'abonnement Nitro reste la solution payante pour outrepasser ces limites, HandBrake renforce ici son statut d'alternative gratuite et indispensable. C'est la preuve d'un développement à l'écoute, qui privilégie les solutions pratiques aux problèmes concrets du quotidien.