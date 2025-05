Trop gros, trop lourds, trop nombreux. Entre les jeux AAA à 150 Go, les applis de conception et les mises à jour qui s’enchaînent, vos disques durs et SSD ne tiennent plus la cadence. Et pourtant, une commande intégrée à Windows peut vous aider à reprendre la main, sans rien désinstaller. CompactGUI en simplifie l’usage avec une interface claire, et les résultats sont parfois surprenants.