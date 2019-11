1 Français sur 10 possède désormais une enceinte connectée chez soi, en faites-vous partie ?

© Amazon

L'enceinte intelligente, encore rookie sur le marché français

Plus un foyer est grand, plus grandes sont les chances d'accueillir une enceinte connectée

Les grandes villes pas nécessairement mieux équipées que les autres, les cadres oui

Proportion de la population possédant une enceinte connectée selon l'âge, la taille du foyer, le diplôme et le niveau de revenus en 2019

L'Arcep, le Conseil général de l'Économie, de l'Industrie, de l'Énergie et des Technologies (CGE) et l'Agence du numérique ont publié leur baromètre annuel visant à mesurer la diffusion des technologies de l'information et de la communication en France. Les institutions ont consacré l'une des parties du baromètre à l'émergence des enceintes connectées, qui tardent à s'imposer dans l'hexagone.Le baromètre du numérique 2019 nous apprend que 9 % des Français possèdent une enceinte connectée avec assistance vocale, selon les données rassemblées au terme de l'enquête sur les conditions de vie et les aspirations, menée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) et dévoilée en juin dernier.Malgré la multiplication des publicités et autres promotions pour les appareils Echo ou Home, ainsi que la trentaine d'appareils différents disponibles sur le marché, l'enceinte intelligente peine donc à percer en France, où elle a été lancée quatre ans après les États-Unis, pour le cas d'Amazon Echo, où 25 % des foyers en accueillent une.Le marché français de l'enceinte connectée reste très récent, presque de niche, ce qui sous-entend que la machine s'adresse d'abord à un public plus averti, avec un certain niveau de prix, et qu'il faut s'attendre à une baisse des coûts dans le futur, lorsque l'enceinte connectée se vantera de sa banalisation, si elle intervient.En toute logique, le taux d'équipement varie selon le revenu et l'âge du consommateur. On note donc une proportion de la population possédant une enceinte connectée décroissante en partant des 12-17 ans (15 %) jusqu'aux 70 ans et plus (5 %). Détail intéressant, les plus grands foyers sont plus sensibles à l'acquisition d'une enceinte connectée. Une personne vivant seule ne cédera généralement pas aux sirènes d'Alexa (5 %). Et plus le foyer est grand, plus l'émulation de groupe qu'il crée pousse à s'équiper (12 % pour les foyers de trois et quatre personnes, 13 % pour ceux de cinq personnes et plus).Le niveau de revenus fait aussi varier les chiffres. 18 % des cadres sont équipés, soit deux fois plus que la moyenne nationale, contre 8 % des ouvriers, ou 7 % des personnes au foyer.Notons enfin que l'écart n'est pas si gigantesque selon la taille de la commune dans laquelle vous vivez. Ainsi, si 11 % des habitants de l'agglomération parisienne et des villes de plus de 100 000 âmes sont équipés d'une enceinte connectée, notons qu'ils sont 10 % dans les communes de 2 000 à 20 000 habitants, et tout de même 7 % dans les communes rurales.