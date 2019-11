8 utilisateurs sur 10 utilisent le navigateur pré-installé sur leur smartphone

Quid des pratiques numériques des Français

Source : Arcep

Dans son baromètre du numérique 2019, l'Arcep donne notamment différentes informations concernant nos précieux smartphones. L'occasion d'apprendre par exemple que 94 % des détenteurs d'un smartphone l'utilisent tous les jours, que l'écosystème Android représente 77 % du marché, et qu'un utilisateur sur six éprouve de réelles difficultés à passer des appels ou envoyer des SMS via le réseau mobile, depuis son domicile.Utilisant leurs smartphones notamment pour naviguer sur le web, le rapport précise que 80 % des usagers se servent du navigateur pré-installé par défaut. Si 66 % déclarent ne jamais en avoir testé un autre, plus de la moitié de ceux qui ont essayé un navigateur tiers ont déclaré avoir délaissé le service installé nativement, pour le nouveau.Côté répartition, c'est évidemment Google Chrome qui se place en solide leader avec une part de marché de 65 %. Il est suivi par Safari , avec 18 %, tandis que Mozilla Firefox plafonne à 5 % seulement.À noter que si l'accès à internet par équipement fixe se stabilise et concerne, comme en 2018, 86 % de la population française, l'accès à l'internet mobile progresse encore en 2019, pour atteindre 74 % des français.Soulignons pour conclure que le sondage a été réalisé auprès de 2 259 personnes, interrogées en face-à-face (2 052 adultes et 207 jeunes) entre le 14 juin et le 9 juillet 2019.