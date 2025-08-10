Bien que de vastes zones de la carte du monde restent encore vierges, de nombreuses villes se couvrent déjà de créations en tout genre, faisant souvent référence à la pop culture (Pokémon, personnages de dessins animés, de jeux vidéo, etc.). La carte commence également à se parsemer de drapeaux, de joueurs de foot et de monuments historiques.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, la ville de Sao Paulo domine largement le classement avec près de 30 millions de pixels peints, là où la capitale française n'en compte actuellement « que » 6 millions. Paris demeure cela dit la ville européenne la plus colorée de la carte. Le podium mondial est pour le moment occupé par le Brésil à la première place, suivis par les États-Unis et la Russie à la deuxième et troisième place.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer, et ainsi contribuer à cette immense fresque mondiale et collaborative, sachez que vous devez obligatoirement disposer d'un compte Twitch ou Google.