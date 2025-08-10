Le phénomène internet de la Pixel War renaît sous une nouvelle forme. Cette fois, c'est la planète entière qui sert de toile aux créations pixelisées des internautes.
Depuis août 2025, la Pixel War a repris vie avec une ambition inédite : rassembler les internautes du globe pour colorier ensemble une immense carte pixel par pixel. Là où les éditions précédentes, hébergées sur Reddit, se limitaient à une zone restreinte et provoquaient des affrontements communautaires, cette version s’étend désormais à l’intégralité du globe.
La Pixel War est de retour et s'empare cette fois-ci du globe
L'expérience originale de Reddit, lancée pour la première fois en 2017, avait indubitablement marqué les esprits par sa capacité à fédérer les communautés autour de créations communes, susceptibles d'être modifiées à tout moment par d'autres participants. On se souvient notamment de l'édition 2022 durant laquelle de nombreux steamers français étaient parvenus à imposer leur empreinte sur le terrain de jeu. Bien qu'une tentative de relance ait eu lieu, la dernière édition s'étant déroulée en juillet 2023, celle-ci n'a regrettablement pas rencontré le succès des précédentes éditions.
Ce nouveau projet, initié par des internautes brésiliens, est désormais accessible via le site « wplace.live ». Ce dernier exige une règle stricte : chaque participant ne peut poser qu’un pixel toutes les 30 secondes. L’objectif reste néanmoins collaboratif, puisqu’il est possible de former des alliances pour étendre plus efficacement son territoire.
Une fresque mondiale en mouvement, largement dominée par le Brésil
Bien que de vastes zones de la carte du monde restent encore vierges, de nombreuses villes se couvrent déjà de créations en tout genre, faisant souvent référence à la pop culture (Pokémon, personnages de dessins animés, de jeux vidéo, etc.). La carte commence également à se parsemer de drapeaux, de joueurs de foot et de monuments historiques.
À l'heure où nous écrivons ces lignes, la ville de Sao Paulo domine largement le classement avec près de 30 millions de pixels peints, là où la capitale française n'en compte actuellement « que » 6 millions. Paris demeure cela dit la ville européenne la plus colorée de la carte. Le podium mondial est pour le moment occupé par le Brésil à la première place, suivis par les États-Unis et la Russie à la deuxième et troisième place.
Si vous souhaitez, vous aussi, participer, et ainsi contribuer à cette immense fresque mondiale et collaborative, sachez que vous devez obligatoirement disposer d'un compte Twitch ou Google.