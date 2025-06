Le renommage du boulevard Haussmann en "boulevard Ousmane" sur Apple Plans a surpris de nombreux Parisiens et usagers. Ce changement n'a bien entendu rien d'officiel. Apple Plans, comme ses concurrents, s’appuie sur une agrégation de sources diverses, incluant des bases de données publiques et des contributions communautaires. Et parfois, ces dernières prennent le dessus.

Pour Apple comme pour les autres services de cartographie, l'enjeu principal consiste à donner les informations les plus fraîches face à divers changements urbains (changement d'horaires d'une boutique, nouvelle rue, nouvelle station de métro, renommage...). C'est la raison pour laquelle les éditeurs permettent aux utilisateurs d'effectuer des signalements. Comme le souligne Le Figaro, dans certains cas, ces derniers échappent au contrôle éditorial.

Si le Boulevard Haussman n'a pas été renommé sur Google Maps, le service a, lui aussi, vu plusieurs noms insolites apparaître du jour au lendemain suite à des actions collectives.

Aux États-Unis, un lieu a été baptisé "The Place That Shall Not Be Named" en clin d’œil à l’univers Harry Potter. En France, le nom d’Édouard Philippe s’est affiché à la place de "Hôtel de Ville" dans plusieurs villes, tandis qu’au Royaume-Uni, un McDonald’s a été renommé "Home of the Whopper", le slogan de son concurrent Burger King à la suite d’une blague collective.

Et bien évidemment, quand la politique s'emmêle, les actions collectives sont bridées. C'est, par exemple, le cas du récent renommage du golfe du Mexique en golfe d'Amérique ordonné par le président Donald Trump.