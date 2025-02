max6

Mais non enfin ce ne peut pas être de la censure. Pas dans le pays de la grande liberté ou la censure est banni et ou on a le droit de dire tout ce qui passe par la tête. Le vice président américain l’a encore dit hier le pays de la censure ou la liberté d’expression est bannie et ou les citoyen sont brimés c’est l’Europe. En Amérique tout le monde peut dire tout ce qu’il pense en toute liberté du moment qu’il pense la même chose que le vice président et son maitre.