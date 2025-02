MattS32

kroman: kroman: Des cas comme ça on en a près de chez nous aussi. La Manche / English Chanel. Lac Léman / Lac de Genève…

Golfe d’Amérique est plus logique pour tous les autres pays d’Amérique qu’il y a autour (Cuba, Bahamas, USA)

Ces différences que tu cites sont là pour des raisons historiques, elles remontent loin dans le passé (par exemple pour la Manche, le nom Channel est attesté au moins depuis le XVIème siècle, le nom Manche depuis le XVIIème siècle), à des époques où la cartographie et les communications à plus de quelques km à la ronde étaient encore loin d’être répandues dans la population et où le nom d’un même lieu pouvait changer entre un village et celui d’à côté.

Le changement de nom du Golfe du Mexique n’a lui rien d’historique, c’est juste la volonté d’un homme pour faire chier son voisin, et bien sûr sans se soucier du bordel que va foutre un tel changement dans le monde moderne interconnecté et du coût que ça va avoir…

On ne peut pas mettre les deux cas sur le même plan…