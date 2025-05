2004 : Facebook réinvente la sociabilité en ligne, Gmail la messagerie

Né dans un dortoir de Harvard, Facebook avec son fil d’actualité et son bouton J’aime devient le réseau social universel. Étudiants puis grand public collectionnent amis, photos et statuts. D’un hobby naît l’économie de l’influence et un réflexe : scroller sans fin sur mobile pour rester connecté au monde entier. Le réseau social arrive en France en 2007.

Lancé le 1er avril 2004 sur invitation, Gmail offrait 1 Go de stockage gratuit (cent fois plus d’espace que Hotmail et Yahoo!), une vue par conversations et une zone de recherche instantanée. De quoi redéfinir les standards de la messagerie Web et devenir la boîte mail la plus populaire de ces 20 dernières années.