Eh oui, Clubic est plus vieux que Windows XP ! Nous avons vécu l’arrivée des box Internet triple puis quadruple play (happy birthday Free aussi !), le lancement du premier iPhone, la montée en puissance des plateformes de streaming (YouTube fête tout juste ses 20 ans, petit jeune !) et l’explosion des réseaux sociaux. Et rassurez-vous : non, nous ne nous ferons pas dévorer par l’intelligence artificielle. Nous continuerons à vous informer du mieux possible avec nos petits bras musclés, en préservant jalousement notre indépendance éditoriale et technique. Car oui, en 25 ans, comme tous les médias qui traversent les décennies, nous avons connu des hauts et des bas, cherché notre voie, mais nous avons surtout su évoluer pour continuer à vous accompagner au quotidien.

Merci à ceux qui font le succès de Clubic

Je profite de ce billet pour remercier toutes celles et ceux qui font vivre Clubic au quotidien. Vous, lecteurs fidèles, la vingtaine de salariés actuels - et passés - qui animent le site chaque jour, nos nombreux collaborateurs externes (journalistes, modérateurs, intégrateurs, etc.), ainsi que nos partenaires techniques et commerciaux. Merci Maman, merci Papa ! Oups, je m’égare...