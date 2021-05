Clubic.com fête ses 21 ans ce 1er mai

Un anniversaire c'est aussi l'occasion de rappeler à nos lecteurs et lectrices que Clubic a été lancé en beta en 1997, et a été officiellement ouvert au public le lundi 1er mai 2000. Il est le résultat de l'union de deux sites Internet, puissance-pc.com et démarrez.com. Depuis 2000, Clubic fédère une communauté de passionnés de nouvelles technologies. Cette communauté est pour nous le meilleur témoin de la qualité des contenus proposés. A l'occasion des 21 ans du site, nous tenons à remercier tous nos lecteurs et lectrices de nous suivre depuis tout ce temps !

En un mot comme en cent, bon anniversaire Clubic !