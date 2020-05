Clubic.com a 20 ans aujourd'hui !

Oui, un « webzine ». Autant dire que la tech a bien changé en 20 ans, comme ce média et tous ceux qui l'ont accompagné, devant leur écran ou leur clavier.

« Cluclu » a non seulement survécu, mais à 20 ans, il ne vieillit pas : il grandit encore.

Celles et ceux qui le supportent aujourd'hui vont continuer de le faire évoluer, avec et pour vous, au rythme de la technologie, de l'innovation et des grands changements de société à venir.

D'ailleurs, quand vous regardez l'image ci-dessus, ne lisez-vous pas plutôt Clubic 2.0 ?

L'aventure continue… Bon 1er mai à tous et toutes !