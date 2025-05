- Selon la légende, après une soirée arrosée au festival de jazz de Marciac en août 1997, vous avez tous les deux lancé Puissance PC, l'ancêtre de Clubic. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce projet ?

Jerry : Nico et moi ne nous connaissions pas avant cette rencontre à Marciac au cours de laquelle on s'est rendu compte qu'on était tous les deux un peu des geek à bricoler avec nos composants PC à une époque ou avoir un modem 56k pour accéder à Internet était le top.

C'était l'époque des premiers sites d'information sur Internet. Il n'y avait aucun outil, ni plateforme (ni WordPress, ni Wix, ni même aucune plateforme de blog), pour publier sur Internet, il fallait créer son site de zéro en HTML.

Je pense que c'est ce qui nous a plu aussi : pouvoir tout faire de nos propres mains : trouver un hébergeur, trouver un techno pour coder le site, produire le code et publier notre premier article.

À l'époque, nous n'étions pas particulièrement inspirés sur le nom et comme le site était, au début, axé sur les processeurs et les cartes graphiques, on s'est orienté vers "puissance pc".

Nicolas : C'est vrai que si on fête les 25 ans de Clubic aujourd'hui, le projet a bien débuté en 1997 sous le nom de Puissance PC ! J'avais déjà eu l'occasion de m'amuser à faire quelques pages web pour le journal du lycée quelques années avant quand on a imaginé avec Jerry - un peu aidé par quelques verres liquoreux - que ce serait cool de partager nos connaissances "geek" sur le web lors ce fameux festival de jazz !

À l'époque, le nerf de la guerre pour publier un site, c'était de pouvoir se payer un hébergement web... donc quand Jerry a pu avoir un espace d'hébergement gratuit de 5 Mo chez Mygale.org pour héberger une "page perso", l'aventure pouvait commencer ! Pour l'anecdote, la première adresse du site a été http://mygale.org/~jnieu car le nom d'utilisateur Linux définissaient le nom du site sur le serveur web Apache (avec un tilde pour séparer des répertoires naturels sur le disque, un "j" comme Jerry suivi de "nieu" sont les premières lettres de son nom de famille) ! On avait mis un petit compteur de vue sur la page (c'était à la mode à l'époque). Au bout de quelques semaines, on était comme des fous, car on avait dépassé les 1000 pages vues avec simplement quelques conseils pour bien monter son propre PC !

Tout était fait en bricolant avec des bouts de ficelle sur notre temps libre en suivant des "howto" de bouquins O'Reilly sur le HTML (puis ASP, JS et PHP) trouvés à la bibliothèque universitaire !

Pour se faire connaitre, on en a un peu parlé sur des canaux IRC un peu spécialisés sur l'informatique (IRC c'était un peu un Discord avant l'heure), mais notre "succès" est ensuite surtout venu du bouche-à-oreille bien aidé par la rareté de l'information sur le sujet : à part Achat PC (qui deviendra Hardware.fr) lancé par Marc Prieur à peu près en même temps, il n'y avait pas vraiment de ressources intéressantes et en français sur internet à propos de l'informatique grand public. La presse spécialisée existait un peu en ligne, mais leurs sites se concentraient surtout à vendre des abos pour leurs magazines papier.

Il n'y avait d'ailleurs pas vraiment de "modèle économique" en France pour des sites web média : à aucun moment, on n'a d'ailleurs lancé ce projet en se disant que ça allait devenir notre "vrai" boulot un jour.

Tout allait changer avec le lancement des forfaits Free illimités en 56K (merci Xavier Niel !) puis de l'ADSL en 1999/2000, augmentant le temps de consultation possible de sites internet média… et l'arrivée des sites e-commerce high tech : le précurseur LDLC bien sûr, mais aussi des plus gros qui ont rendu le e-commerce "visible" avec leurs campagnes de pub : je pense à Cdiscount (1998), Pere-Noel.fr et Rue du Commerce (1999), Amazon France et Pixmania (2000). Et tout ça a été le déclencheur de la suite : des sites comme Clubic pouvaient être viables, être lus ... et payer des gens à temps plein grâce à la pub de ces commerçants.

C'est alors que Jerry démissionne de son job pour passer à plein temps sur le projet, on change de nom pour Clubic... tout ça pile quand la bulle internet explose et provoque un krach boursier qui va secouer tout le secteur pendant des années ! Heureusement, notre genèse de savoir fonctionner avec des "bouts de ficelle" fera qu'on arrivera à passer entre les gouttes et qu'on peut en parler sereinement 25 ans plus tard !