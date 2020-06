Intel, A380, Xbox, Linus Torvalds et applis malveillantes : le récap' des actus tech de la semaine

Le big boss de la division Xbox de Microsoft s'est autorisé une petite pichenette derrière l'oreille de son principal concurrent, Sony. S'il salue le travail réalisé sur la PS5, Phil Spencer a confié s'être « senti bien » après la conférence de présentation de la PS5, persuadé que la nouvelle Xbox Series X aura la faveur des joueurs.

« Je pense que les avantages hardware que nous avons construit vont de plus en plus se montrer à mesure que nous parlons de nos jeux, du frame rate et d’autres choses », a-t-il affirmé. Ouch.