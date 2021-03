PlayStation 2 : plus de 700 prototypes de jeux découverts et accessibles en ligne

La plupart des versions précoces de jeux PS2 récupérées sont des démos utilisées à l'occasion de l'E3 au fil des années. Le groupe Hidden Palace a réussi à les rassembler grâce aux efforts d'une seule personne.

Celle-ci s'est en effet attelée à créer des copies de sauvegarde de tous les prototypes qu'elle a récupérés chaque année auprès de médias, développeurs et collectionneurs. Contactée par le groupe de préservation, elle a accepté sans contrepartie de lui confier ses copies afin qu'elles soient rendues disponibles sur son site.

Grâce à l'intervention de cette seule personne, ce sont donc plus de 900 Go de données sur près de 750 jeux qui sont désormais téléchargeables et jouables via un émulateur PC. Le groupe Hidden Palace promet, à l'occasion de l'ajout prochain d'un second lot plus modeste de prototypes de jeux PS2, de rendre l'ensemble accessible via davantage de logiciels.