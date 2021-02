GoldenEye : 2 heures de gameplay d'un remaster avorté sur Xbox 360 fuitent

Dans cette vidéo, nous pouvons donc remarquer que le projet de remaster sur Xbox 360 était pratiquement achevé en 2008. On y retrouve l'ensemble des niveaux iconiques du jeu original, avec suffisamment de changements pour en faire un jeu différent.

Compte tenu des 10 ans et quelques séparant le jeu original de ce remaster, les contrôles sont notamment bien plus précis, et Daniel Craig fait également une apparition pour le moins anachronique. Remaster oblige, les niveaux ont également reçu un coup de peinture pour donner un peu de fraîcheur à l'antique moteur utilisé par le jeu original sur Nintendo 64. Les modèles des personnages sont également plus détaillés et mieux animés.

Malgré tout cela, l'empreinte indélébile qu'avait laissée le jeu original s'imprime partout dans ce remaster. On retrouve donc les effets sonores originaux, ainsi que l'architecture des différents endroits visités. Il était d'ailleurs possible, à l'instar des éditions Anniversaire d'Halo 1 et Halo 2, d'alterner entre les graphismes « classiques » et les graphismes revisités.