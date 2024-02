Facebook a 20 ans : retour sur deux décennies de succès et de controverses

En septembre de la même année, le réseau social s'ouvre aux lycéens, mais également aux employés de Microsoft et d'Apple. Une première ouverture en dehors des universités qui se parachève en septembre 2006, où toute personne âgée de plus de 13 ans peut enfin s'inscrire à Facebook.

L'ascension est alors fulgurante. La plateforme atteint sa première centaine de millions d'utilisateurs deux ans plus tard, en août 2008, puis son premier milliard d'utilisateurs en octobre 2012. Mi-2017, ce chiffre atteint les deux milliards, avant de dépasser les trois milliards tout récemment, en juillet 2023. Un score impressionnant, d'autant plus que facebook.com et ses applications sont bloqués en Chine depuis 2009.

Durant sa carrière, Facebook a éclipsé d'autres réseaux sociaux, dont MySpace ou encore Skyblog en France, qui a d'ailleurs tiré sa révérence l'été dernier. Dès 2008, le site de Mark Zuckerberg s'essaye à la messagerie instantanée avec Facebook Chat, devenu Messenger, qui arrive progressivement à détourner ses utilisateurs d'applications telles que Windows Live Messenger. Les sites de jeux Flash n'ont pas été épargnés non plus, puisque Facebook ouvre en 2007 tout un écosystème permettant aux développeurs de proposer leurs propres applications. Parmi eux, on peut citer Zynga, éditeur de FarmVille, racheté il y a deux ans par Take-Two Interactive pour 17, 2 milliards de dollars.

La plateforme se transforme rapidement en vitrine pour les entreprises et en outil de rassemblement de premier ordre pour les utilisateurs, notamment grâce aux pages, aux groupes et à la création d'événements. Facebook s'aventure même dans le monde du commerce depuis 2016 avec Marketplace, utilisé aujourd'hui par un peu plus d'un milliard d'utilisateurs. Mais, de toutes ses fonctionnalités, la plus marquante est sûrement le « J'aime », disponible sous chaque publication, et que l'on retrouve désormais absolument partout sur internet.