Démanteler Facebook ? "Pas besoin", répond... Facebook

Un pouvoir démesuré mis en cause par l'un des fondateurs de Facebook

Hors de question de démanteler le réseau social

Source : 9to5Mac

Mark Zuckerberg concentre t-il trop de pouvoir ? C'est la question que posait il y a quelques jours seulement Chris Hughes, l'un des membres fondateurs deCe dernier a fait partie du petit groupe d'étudiants d'Harvard ayant mis au point le réseau social interne qui allait devenir la première plateforme sociale au monde.Dans un article publié par le, l'ancien porte-parole de Facebook jugeait que Mark Zuckerberg détenait trop d'influence sur son groupe, en étant l'actionnaire majoritaire d'une société aux milliards d'utilisateurs. La seule réponse pour éviter un trop grand monopole était de démanteler l'entreprise et séparer les réseaux les uns des autres.Mark Zuckerberg, de passage à Paris ces derniers jours pour rencontrer le président de la République Emmanuel Macron, a donné une interview à Laurent Delahousse pour le Journal de 20H de France 2.Interrogé sur cette sortie très remarquée, le jeune patron a été des plus clairs : Facebook restera un groupe de services. «» a t-il ajouté sèchement avant d'expliquer les avantages d'une telle concentration des pouvoirs.Le fondateur de Facebook a donné pour exemple la protection de la vie démocratique. Il a mis l'accent sur les lourds investissements déployés pour développer les dispositifs de sécurité mis en place par sa plateforme : «».Malgré ses déclarations rassurantes, de nombreuses voix s'élèvent au fur et à mesure des scandales touchant le réseau social pour réglementer plus efficacement Facebook et l'ensemble de ses services.