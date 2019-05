L'un des co-fondateurs de Facebook pense que le réseau social devrait être démantelé

Selon Hughes, le monopole de Facebook pose problème

L'influence de Zuckerberg, néfaste pour le réseau social ?

Source : The Verge.

Hughes avait aidéà lancer Facebook depuis son dortoir à Harvard il y a 15 ans. Ce dernier a déclaré que, par manque de concurrence, la Federal Trade Commission devrait annuler l'acquisition par Facebook de WhatsApp et Instagram sur les marchés des médias sociaux.L'ancien collaborateur avance premièrement un argument économique. Selon lui,qui a freiné la concurrence et limité l'innovation. Il est impossible pour les utilisateurs de passer à un autre réseau social car il n'existerait, selon lui, aucun concurrent sérieux.Depuis 2011, aucun nouveau réseau social n'a fait surface et ce, «». Hughes explique également que 84% des dépenses en publicités sur les médias sociaux vont directement au site de Zuckerberg. Selon lui, Facebook pourrait tout à fait être dissout, tout comme AT&T l'a été par la FTC dans les années 1980 ou encore Wild Oats par Whole Foods en 2009.», affirme Hughes. Selon lui, les algorithmes de News Feed dictent le contenu que des millions de personnes voient chaque jour et il n'existe aucun contrôle démocratique de l'ensemble du processus. La propriété de Zuckerberg sur la majorité des actions de Facebook signifie qu'il n'y a, et qu'aucune agence gouvernementale ne se consacre à la supervision d'une entreprise comme la sienne.», écrit Hughes. Il ajoute : «».», a relativisé Hughes. «».Hughes rejoint un nombre croissant de législateurs qui réclament la dissolution de Facebook, comme la sénatrice Elizabeth Warren, qui a annoncé qu'elle arrêterait Facebook si elle était élue présidente en 2020. D'autres, dont Zuckerberg lui-même, ont appelé à une réglementation accrue des grandes entreprises de la technologie. Une ironie ?