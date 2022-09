Fake news et réseaux sociaux s'invitent encore dans les élections brésiliennes

Les deux hommes sont en effet semblables sur de nombreux points, de leur xénophobie à leur méfiance vis-à-vis de la science et de la démocratie, ce qui se traduit aussi dans leur façon de faire campagne. L'actuel président brésilien a ainsi, dans une grossière imitation de l'ex-candidat républicain, remis publiquement en cause la fiabilité des systèmes de vote électronique, toujours critiqués aujourd'hui aux États-Unis, plus de deux ans après le scrutin. Quant aux sondages qui annoncent Lula en tête, ils seraient, toujours selon Bolsonaro, trafiqués et peu crédibles.