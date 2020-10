Élections USA : avec le téléphone, les équipes de campagne arrivent à contourner les réseaux sociaux

Le but de la manœuvre est de s'adresser directement aux électeurs, qui sont plusieurs millions à avoir déjà voté, et de collecter leurs données, chose qu'il n'est plus vraiment possible de faire depuis que les plateformes Facebook, Twitter et Google ont été contraintes de serrer la vis, après avoir été pointées du doigt lors de la précédente élection présidentielle américaine, notamment via le scandale Cambridge Analytica.