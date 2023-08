Les Skyblogs, ce patrimoine national bien archivé à la BNF

Une équipe de la Bibliothèque nationale de France va ainsi, grâce à un robot logiciel, récupérer et archiver 12 millions de blogs. « Cela peut paraître étonnant que la BNF s'intéresse à des contenus de Skyblog, mais en fait, pour nous, c'est un intérêt patrimonial. Beaucoup d'historiens, beaucoup de sociologues, beaucoup de linguistes s'intéressent aux Skyblogs, puisque c'est représentatif d'une époque », indique à Franceinfo le chef du service du dépôt légal numérique à la BNF, Vladimir Tybin.

L'Institut national de l'audiovisuel (INA), qui rencontrait récemment quelques soucis, effectuera de son côté des actions un peu plus limitées, puisqu'elle a ciblé 1,6 million de blogs. Ces derniers répondent à certains critères, ils doivent compter plus de 10 abonnés, 10 publications et plus de 1 000 vues. L'INA a pour ambition de sauvegarder des publications qui ont des liens avec la production audiovisuelle de la France.