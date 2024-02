"Je suis désolé, pour tout..." : les excuses de Mark Zuckerberg aux parents et enfants victimes de Facebook et Instagram

Après quelques secondes d'hésitation, presque de timidité, le créateur de Facebook s'est levé de son siège et a pris la parole, se tournant vers les victimes. « Je suis désolé pour tout ce que vous avez traversé. Personne ne devrait vivre toutes ces choses que vos familles ont subies. Et c'est pour cela que nous investissons autant, et que nous allons continuer à faire des efforts dans l'industrie toute entière, pour créer un environnement sécurisé pour la communauté », s'est-il exprimé, à la fois gêné et ému de faire face aux victimes ou à leurs parents.