Mark Zuckerberg se prépare à la fin du monde en faisant construire, dans le plus grand secret, un méga bunker à Hawaï

Fondateur et PDG du géant Meta, propriétaire de Facebook, WhatsApp, Instagram et maintenant Threads, Mark Zuckerberg est en train de préparer l'avenir, au sens apocalyptique du terme. Dans le plus grand secret, et à coups de « NDA » (Non Disclosaure Agreement), d'accords de non divulgation, le milliardaire américain fait construire un complexe de plus de 160 hectares, comprenant un abri souterrain, des manoirs, des cabanes dans les arbres et même des piscines, sous la forme d'un bunker à 300 millions de dollars, qui sera auto suffisant.