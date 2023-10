Ces chiffres insolents qui prouvent la bonne santé de TikTok

Après les nombreuses attaques subies aux États-Unis, où certains s'attendent à une éventuelle interdiction complète de l'application, on aurait pu croire que l'année 2023 serait difficile pour TikTok. Et ce d'autant plus que l'Union Européenne a suivi Washington sur ce dossier brûlant. Et pourtant, que nenni. L'application la plus populaire parmi les 15-25 ans continue d'être plébiscitée par le public.