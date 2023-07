Vous n'aviez encore jamais autant dépensé d'argent en applications avec votre mobile

Ce n'est d'ailleurs pas le seul domaine où la firme de Cupertino fait mieux que le système d'exploitation de ses rivaux du secteur du smartphone. Car les propriétaires d'iPhone téléchargent non seulement plus d'applications, mais ils y dépensent aussi plus d'argent. En effet, comme le fait remarquer le rapport, « iOS représente près de 65 % des dépenses totales des app stores combinés, et le chiffre est encore plus élevé dans les applications purement non ludiques, où iOS représente 71 % de toutes les dépenses. »

Dans le détail, on peut voir qu'iOS représente un volume de dépense de 43,5 milliards de dollars pour les six premiers mois de l'année 2023, ce qui correspond à une augmentation de +5,8 % en glissement annuel. Android de son côté, même s'il affiche une croissance légèrement en deçà, profite de l'embellie actuelle, et avec 24 milliards de dollars de ventes sur cette période peut afficher une hausse des revenus du Google Play de +4 %.