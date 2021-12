Le marché des apps se porte très bien, et Apple continue de dominer Google

TikTok est également — et toujours sans surprise — l'application la plus téléchargée sur l'App Store avec plus de 745 millions de téléchargements. Sur Android, c'est pourtant Facebook qui remporte la timbale avec presque 501 millions d'installations.

Du côté des jeux, la tendance est tout aussi haussière. Les mobinautes ont dépensé 12,6 % plus d'argent en 2021 qu'en 2020 sur leurs titres favoris (89,6 milliards de dollars contre 79,6 milliards l'an passé). L'App Store reste en tête (52,3 milliards), mais le Play Store enregistre une augmentation plus impressionnante, de l'ordre de 16,6 % (37,3 milliards de dollars).

PUBG Mobile , Honor of Kings et Genshin Impact sont les trois jeux à générer le plus d'argent sur les boutiques concurrentes.