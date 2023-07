Threads est maintenant l'application la plus téléchargée sur iPhone aux États-Unis. Bientôt dans le monde ?

Ailleurs, le succès est similaire. Ainsi, malgré son interdiction formelle en Chine, Threads a été 24 heures après son démarrage la cinquième application la plus téléchargée de tout l'App Store. Si le dernier bébé de Mark Zuckerberg effectue des performances aussi élevées sur les deux plus gros marchés mondiaux d'Apple, on peut se demander ce qu'il fera lorsqu'il sera enfin disponible chez nous, sur le territoire de l'Union européenne.

De deux choses l'une. Soit la mode Threads est partie pour durer et devrait donc trouver un public particulièrement impatient à l'intérieur de nos frontières. Ou bien, seconde option et signe manifeste d'une (très grosse) tendance passagère, le temps que les autorisations soient données par Bruxelles, l'engouement sera retombé, et Threads sera alors disponible sans exploser les compteurs chez nous. Le Vieux Continent servira-t-il alors de révélateur ?